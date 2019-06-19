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Фото: Pixabay.com
Липецкий менеджер обманула покупателей почти на 800 тысяч рублей. Об этом
36-летняя менеджер по продажам мебели и техники получила от шести человек в качестве предоплаты и полной оплаты более 960 тысяч рублей. В приходные кассовые ордера женщина внесла значительно заниженную сумму.
«Разницу между денежными средствами, внесенными гражданами и фактически оприходованными в кассу фирмы на общую сумму более 790 тысяч рублей», — уточнили в полиции.
На липчанку завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК («Мошенничество»). Ей грозит до шести лет тюрьмы.
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