Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

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В среду, 19 июня, в России приняли закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующие дети. Об этом сообщили на
Родитель, на которого оформлена ипотека, сможет получить до 450 тысяч рублей на его погашение. Если задолженность меньше, оставшиеся средства пойдут на погашение процентов за пользование кредитом.
По данным
Кроме того, нововведение не будет распространяться на тех, кого лишили родительских прав.
По предварительным данным, в 2019 году компенсацию смогут получить около 30 тысяч семей.
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