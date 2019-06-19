RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Двое жителей Вязников украли из магазина водонагреватель и продали его. Об этом
Оперативники нашли злоумышленников. Ими оказались жители района в возрасте 19 и 20 лет.
Как оказалось, в магазине один злоумышленник отвлекал менеджера торгового зала, пока второй воровал товар.
Вырученные за продажу водонагревателя деньги мужчины поделили. Ущерб составил семь тысяч рублей.
Полицейские завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа выезде из Рязани столкнулись такси и кроссовер, есть пострадавший
|
cледующая новость →За неделю в Рязанской области подешевели капуста и лук. Мониторинг цен
RZN.info предлагает читателям вспомнить всех рязанских сенаторов, их кипучую деятельность о любопытные факты из биографии.