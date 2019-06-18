За неделю в Рязани значительно подорожал картофель. Мониторинг цен

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За неделю, с 10 по 17 июня, в Рязани значительно подорожал картофель (на 12,3%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Незначительно цены увеличились на творог жирный, печенье, сосиски, сардельки и яблоки.
Цены снизились на следующие продукты: капуста белокочанная (на 25,8%), огурцы свежие (на 12,7%), помидоры свежие (на 10,4%), лук репчатый (на 4%), маргарин (на 2,7%), яйца куриные (на 1,5%).
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