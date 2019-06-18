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В Тульской области задержали двух школьников, пытавшихся угнать несколько автомобилей. Об этом сообщил
В полицию поступило заявление от мужчины, который рассказал, что в ночное время неизвестные, повредив дверь и замок зажигания, пытались угнать принадлежащей ему автомобиль ВАЗ-21124, которая была припаркована около дома.
Транспортерное средство сигнализацией не оборудовано.
Сотрудники полиции задержали 16-летнего житель микрорайона Центральный и его 14-летнего подельника, оба учащиеся. Они были доставлены в дежурную часть одела полиции.
Молодые люди сознались в содеянном. В настоящее время в полиции по данным фактам проводится проверка.
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