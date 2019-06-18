Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:10, 18 июня 2019 212
 0    0

В Тульской области задержали двух школьников, пытавшихся угнать несколько автомобилей

В Тульской области задержали двух школьников, пытавшихся угнать несколько автомобилей

В Тульской области задержали двух школьников, пытавшихся угнать несколько автомобилей. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от мужчины, который рассказал, что в ночное время неизвестные, повредив дверь и замок зажигания, пытались угнать принадлежащей ему автомобиль ВАЗ-21124, которая была припаркована около дома.

Транспортерное средство сигнализацией не оборудовано.

Сотрудники полиции задержали 16-летнего житель микрорайона Центральный и его 14-летнего подельника, оба учащиеся. Они были доставлены в дежурную часть одела полиции.

Молодые люди сознались в содеянном. В настоящее время в полиции по данным фактам проводится проверка.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 часа назад
Отвечает прокуратура. Может ли ЗАГС запретить дать ребенку имя с цифрами?

Отвечает прокуратура. Может ли ЗАГС запретить дать ребенку имя с цифрами? 1

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 21 096
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 2
1:46, 13 июня 2019 20 350
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
8:35, 13 июня 2019 12 030
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
18:37, 17 июня 2019 11 751
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
14:58, 8 июня 2019 11 627
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум