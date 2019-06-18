В среду в Рязанской области потеплеет до +29 градусов. Прогноз погоды

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В среду, 19 июня, в Рязанской области потеплеет до +29 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер северо-западный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +11, +16 градусов; днем +24, +29 градусов.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.