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В рязанской колбасе нашли сальмонеллу. Об этом сообщил
Проверку провели в феврале 2019 года на мясоперерабатывающем предприятии ООО «Ваш продукт».
В полукопченой колбасе обнаружили превышенное содержание сальмонелл. Такие бактерии, по словам специалистов, вызывают у человека острую кишечную инфекцию.
Предприятие оштрафовали на 150 тысяч рублей.
Кроме того, на производстве усилили контроль за выпускаемой мясной продукции. По результатам испытаний повторных нарушений не обнаружили.
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