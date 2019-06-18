В Клепиковском районе лось погиб после столкновения с «Киа»

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В Клепиковском районе лось погиб после столкновения с Kia Ceed, сообщило издательство «
Авария произошла в понедельник, 17 июня, в 23:15, на трассе «Тума-Касимов» неподалеку от деревни Давыдово.
Легковушка сбила лося, когда тот перебегал дорогу. Животное влетело в салон автомобиля и погибло от травм.
Водитель отделался ушибами и ссадинами, на машине скорой помощи его доставили в Тумскую больницу.
Машина получила сильнейшие механические повреждения.
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