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В Калужской области при попытке сбыть героин задержали 23-летнего наркодиллера. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.
При попытке сбыть крупную партию наркотиков полицейские задержали 23-летнего мужчину. Им оказался житель одной из соседних республик. Наркодиллер делал «закладки» по городу, а затем с помощью сообщений в мессенджере сообщал покупателям местонахождение товара. Преступника задержали с поличным. При обыске у него обнаружили более 60 граммов опасного вещества.
Сейчас наркоторговец взят под стражу.
Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области
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