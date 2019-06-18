Трое российских школьников получили ноль баллов за ЕГЭ из-за ручек

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Трое российских школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета. Инцидент произошел в Астраханской области, со ссылкой на областной минобр передает
Согласно с техническими особенностям процедуры проверки, бланки необходимо заполнять только черной гелевой или капиллярной ручкой.
При этом директор гимназии, где учился один из выпускников, отметила, что его ручка соответствовала требованиям.
В министерстве образования пообещали, что работы школьников перепроверит конфликтная комиссия. Однако подобное решение не означает, что в случае повторения ситуации работы снова перепроверят.
«Если другие выпускники нарушат регламент в части использования чернил, им придется переписывать работы в следующем году», — говорится в сообщении.
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