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Приговор бывшему начальнику тульского МЧС вынесут 24 июня. Об этом написал интернет-портал «
Ришат Нуртдинов обвиняется в превышении должностных полномочий. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, Нуртдинов, являясь главой регионального МЧС совершил действия, который повлекли материальный ущерб государству в размере 68 миллионов рублей. Уголовное дело связано с закупкой и установкой сети камер видеонаблюдения на школах.
Нуртдинов руководил тульским МЧС с 2005 по 2015 год.
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