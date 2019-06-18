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15:00, 18 июня 2019 90
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Председатель Тамбовской облдумы занял 26 место в медиарейтинге глав заксобраний

Председатель Тамбовской облдумы занял 26 место в медиарейтинге глав заксобраний

Председатель Тамбовской облдумы Евгений Матушкин занял 26 место в медиарейтинге глав заксобраний России. Об этом написал интернет-портал «Онлайн Тамбов» со ссылкой на «Медиологию».

Среди руководителей парламентов регионов, входящих в ЦФО, он занимает шестую строку.

В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга. Он построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.


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