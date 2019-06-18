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Подрядчик пояснил, как в Тамбове изменится система водоснабжения. Видео опубликовал сайт администрации города.
Проблема была в том, что с приходом жаркой погоды жители микрорайона «Радужный» столкнулись с поступлением в их дома недостаточного объема и давления холодной воды.
«Первоначально система водоснабжения устраивалась с учетом объемов одних потреблений, но микрорайон развивается, растет. Для решения проблемы принято решение и сейчас уже ведутся работы по монтажу перемычки между двумя водоводами — четырехсотым, проходящим по периметру микрорайона, и сто десятым, проходящим внутри него. Надеемся, это позволит увеличить объем воды и решить проблему с ее нехваткой в часы максимального разбора, особенно с учетом летнего периода и необходимостью полива», — говорит Альберт Досягаев, директор МКУ «Единая городская центральная диспетчерская служба».
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