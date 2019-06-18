На одной из улиц Тамбова в июне завершатся работы по благоустройству

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На одной из улиц Тамбова до 1 июля завершатся работы по благоустройству. Об этом написал интернет-портал «
Сейчас работы проходят во дворах двухэтажных домов 41, 45, 47А по улице 2-ой Шацкой. Согласно графику производственных работ, планируется заасфальтировать 991 квадратный метр дорог и тротуаров, произвести работы по укладке 329 погонных метров бортовых камней и 74 погонных метров поребрика. Также здесь установят шесть урн и шесть скамеек.
На работы потратят больше двух миллионов.
Фото интернет-портала «
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