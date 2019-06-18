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Из-за смерти трех человек на пожаре в Калужской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщил
17 июня 2019 года около 22 часов в квартире двухэтажного многоквартирного дома по площади Ленина города Боровска произошел пожар. В результате погибли три человека: 90-летняя женщина, ее 63-летняя дочь и 32-летний мужчина, снимавший в доме квартиру. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
В настоящее время работа следователей и специалистов пожарной лаборатории на месте происшествия продолжается, проводятся допросы, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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