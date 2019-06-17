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Житель Владимирской области пойдет под суд за кражу смартфона у пенсионерки. Об этом сообщил
10 июня в полицию обратилась 66-летняя жительница города Вязники, сообщившая, что у нее украли мобильный телефон. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.
По подозрению в причастности к совершенному преступления задержали 19-летнего местного жителя. Имущество злоумышленник продал.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).
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