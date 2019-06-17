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11:23, 17 июня 2019 301
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За выходные на рязанских ярмарках продали пять тонн земляники

За выходные на рязанских ярмарках продали пять тонн земляники

За выходные на рязанских ярмарках продали пять тонн земляники. Об этом сообщило региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия.

В субботу, 15 июня, 198 производителей торговали на 316 местах.

Всего продали 8,4 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 14,5 тонн молока, 6,5 т тонн хлеба, 300 килограммов живой рыбы, 300 килограммов меда, три тонны картофеля, 2,5 тонны овощей, 350 килограммов яблок и 5,3 тонны садовой земляники.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в субботу, 22 июня, на следующих площадках: Театральная площадь, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».


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