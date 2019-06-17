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За выходные на рязанских ярмарках продали пять тонн земляники. Об этом сообщило региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия.
В субботу, 15 июня, 198 производителей торговали на 316 местах.
Всего продали 8,4 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 14,5 тонн молока, 6,5 т тонн хлеба, 300 килограммов живой рыбы, 300 килограммов меда, три тонны картофеля, 2,5 тонны овощей, 350 килограммов яблок и 5,3 тонны садовой земляники.
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в субботу, 22 июня, на следующих площадках: Театральная площадь, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».
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