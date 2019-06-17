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Волейболисты из Калужской области выиграли первенство Европы. Об этом сообщил интернет-портал «
Главный турнир Старого Света по пляжному волейболу для девушек и юношей до 18 лет завершился в Австрии.
В женском турнире воспитанницы местной спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина, Мария Бочарова и Елизавета Губина пробились в финал.
В решающем матче россиянке играли с испанками. Обнинские волейболистки победили со счетом 2:1 (18:21, 21:14, 16:14).
Фото ВК «Обнинск»
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».