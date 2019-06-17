Во вторник в Рязанской области ожидается дождь и гроза. Прогноз погоды

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Во вторник, 18 июня, в Рязанской области ожидается дождь и гроза. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность. Ночью и днем местами небольшой дождь, гроза.
Ветер северо-западный, днем местами порывы до 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +10, +15 градусов, днем +22, +27.
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