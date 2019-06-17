В Тамбовской области столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

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В воскресенье, 16 июня, в Тамбовской области столкнулись две легковушки. Об этом сообщил
ДТП произошло около 11:30 на 58 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский». Водитель Mazda 3, мужчина 1984 года рождения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1986 года рождения.
В результате ДТП водитель ВАЗ-2107 и пассажир Mazda 3, женщина 1990 года рождения, получили телесные повреждения. Их доставили в ГБУЗ ТО «Уваровская ЦРБ».
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