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9:58, 17 июня 2019 262
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Росгидромет назвал самый солнечный город России

Росгидромет назвал самый солнечный город России

Росгидромет назвал самый солнечный город России. Информацию опубликовали на странице ведомства «ВКонтакте».

По данным метеорологов, среднегодовые показатели солнечного света в Улан-Удэ (Бурятия) составляют 2 797 часов — это самый солнечный город. На втором месте с 2 449 солнечными часами оказался Хабаровск.

Кроме того, самым ветреным местом на территории России Росгидромет назвал Мыс Тайгонос в Магаданской области. Порывы ветра здесь могут достигать 58 метров в секунду или 208 километров в час.


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