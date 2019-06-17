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Росгидромет назвал самый солнечный город России. Информацию опубликовали на
По данным метеорологов, среднегодовые показатели солнечного света в Улан-Удэ (Бурятия) составляют 2 797 часов — это самый солнечный город. На втором месте с 2 449 солнечными часами оказался Хабаровск.
Кроме того, самым ветреным местом на территории России Росгидромет назвал Мыс Тайгонос в Магаданской области. Порывы ветра здесь могут достигать 58 метров в секунду или 208 километров в час.
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