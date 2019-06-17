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13:58, 17 июня 2019 161
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Концерты, конкурсы и флешмобы. Липецкая мэрия утвердила программу мероприятий на День молодежи

Концерты, конкурсы и флешмобы. Липецкая мэрия утвердила программу мероприятий на День молодежи

Липецкая мэрия утвердила программу мероприятий на День молодежи. Об этом сообщил сайт администрации города.

По словам Надежды Бухтиновой, запланирован целый ряд официальных, познавательных, спортивных, творческих и развлекательных мероприятий.

27 июня 2019 года в течение дня в интернете пройдет SMM-акция «Стильно. Модно. Молодежно». В 19:00 на площади перед городским дворцом культуры (улица Коммунистическая, 20) стартует праздничная программа «Молодежный драйв».

28 и 29 июня праздничные мероприятия ко Дню молодежи пройдут у дворцов и домов культуры «Студеновский» «Матыра», «Сокол», «Шахтинский» и «Рудничный».

29 июня Липецк во второй раз станет площадкой Межрегионального чемпионата по мотоджимхане. Искусство владения мотоциклом в этом году продемонстрируют более 40 участников из Москвы, Воронежа, Белгорода, Рязани, Пензы, Липецка и других городов.

В этот же день на территории общественного пространства «Городище» с 17:00 стартует большая праздничная программа. Гостей ждут творческие подарки от самых ярких представителей липецкой молодежи, работа тематических площадок, множество конкурсов и призов. Предварительно планируется участие в концертной программе одного из известных российских исполнителей.

Завершит серию праздничных мероприятий рок-фестиваль «Атмосфера-2», первые аккорды которого прозвучат 30 июня в 17:00 с главной сцены парка Победы.

Актуальное расписание всех городских событий Дня молодежи можно найти в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» «Молодежь города Липецка».


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