Концерты, конкурсы и флешмобы. Липецкая мэрия утвердила программу мероприятий на День молодежи

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Липецкая мэрия утвердила программу мероприятий на День молодежи. Об этом сообщил
По словам Надежды Бухтиновой, запланирован целый ряд официальных, познавательных, спортивных, творческих и развлекательных мероприятий.
27 июня 2019 года в течение дня в интернете пройдет SMM-акция «Стильно. Модно. Молодежно». В 19:00 на площади перед городским дворцом культуры (улица Коммунистическая, 20) стартует праздничная программа «Молодежный драйв».
28 и 29 июня праздничные мероприятия ко Дню молодежи пройдут у дворцов и домов культуры «Студеновский» «Матыра», «Сокол», «Шахтинский» и «Рудничный».
29 июня Липецк во второй раз станет площадкой Межрегионального чемпионата по мотоджимхане. Искусство владения мотоциклом в этом году продемонстрируют более 40 участников из Москвы, Воронежа, Белгорода, Рязани, Пензы, Липецка и других городов.
В этот же день на территории общественного пространства «Городище» с 17:00 стартует большая праздничная программа. Гостей ждут творческие подарки от самых ярких представителей липецкой молодежи, работа тематических площадок, множество конкурсов и призов. Предварительно планируется участие в концертной программе одного из известных российских исполнителей.
Завершит серию праздничных мероприятий рок-фестиваль «Атмосфера-2», первые аккорды которого прозвучат 30 июня в 17:00 с главной сцены парка Победы.
Актуальное расписание всех городских событий Дня молодежи можно найти в
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