В Саратовской области дрессированная медведица вырвалась из гаража и напала на двоих мужчин

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Фото: Pixabay.com
В городе Балаково Саратовской области дрессированная медведица вырвалась из гаража и напала на двоих мужчин, передает
Зверь травмировал людей около одного из гаражей ГСК «Металлист». Бурая медведица набросилась на мужчину 1951 года рождения. Ее попытался отогнать проходивший мимо 28-летний горожанин. Оба мужчины получили раны.
Полицейские установили, что хозяин животного до мая работал дрессировщиком в пензенском цирке. Медведицу по кличке Майя он купил в 2014 году и гастролировал с ней. В перерывах зверь жил в вольере, оборудованном в гараже.
Рядом с вольером выставили пост охраны из полицейских.
В полиции начали проверку.
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