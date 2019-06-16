Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:19, 16 июня 2019 550
 0    0

В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности на понедельник

В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности на понедельник

В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности на понедельник, 17 июня. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, потенциальную опасность представляет высокий уровень пожароопасности.

«Желтый» — третий из пяти возможных уровней погодной опасности. «Красный» и «оранжевый» уровни предполагают разрушения и стихийные бедствия.

В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности.

Напомним, в понедельник, 17 июня, в Рязанской области будет до +26 градусов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе?

Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе? 4

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 20 671
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 2
1:46, 13 июня 2019 19 864
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
8:35, 13 июня 2019 11 741
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
14:58, 8 июня 2019 11 548
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
18:10, 9 июня 2019 11 037
В Рязани на Оке утонул подросток
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум