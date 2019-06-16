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В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности на понедельник, 17 июня. Об этом сообщил
По данным синоптиков, потенциальную опасность представляет высокий уровень пожароопасности.
«Желтый» — третий из пяти возможных уровней погодной опасности. «Красный» и «оранжевый» уровни предполагают разрушения и стихийные бедствия.
В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности.
Напомним, в понедельник, 17 июня, в Рязанской области
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