В Петербурге переходившие шоссе утка и утята спровоцировали ДТП

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Фото: Pixabay.com
В Санкт-Петербурге переходившие Пулковское шоссе утка и утята спровоцировали ДТП. Видео с места аварии опубликовали в группе «
Неподалеку от Пулковской обсерватории птицы переходили дорогу, и их пропустил Mazda. Ехавший сзади Hyundai Getz не успел затормозить.
Пользователи отмечают, что никто не пострадал.
На роликах видно, что автомобилисты помогли утке и утятам попасть на тротуар, а затем и за его пределы.
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