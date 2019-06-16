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10:44, 16 июня 2019 582
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Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка

Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка

Два пьяных пассажира устроили дебош в аэропорту Новокузнецка. Портал «Новокузнецк.ru» сообщает, что мужчины приставали к людям в зале ожидания, а в самолете начали ругаться с бортпроводниками.

Дебоширов сняли с рейса. Их задержали полицейские.

Самолет прилетел в Москву с незначительной задержкой.


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