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Фото: Pixabay.com
Кораблинца осудили за кражу телефона у мужчины и зимней шапки у ребенка. Об этом
Житель Кораблинского района украл телефон за шесть с половиной тысяч рублей у водителя, который подвез его на машине в августе 2018 года. В октябре злоумышленник поссорился с собутыльником и ударил его ножом, причинив неопасные для жизни травмы.
«Обманчивое чувство безнаказанности подтолкнуло молодого человека к совершению следующего преступления — грабежа, — считают в прокуратуре. — В ноябре, находясь возле магазина, осужденный сорвал с несовершеннолетнего зимнюю шапку, захватив волосы ребенка, чем причинил ему боль».
Как говорится в релизе, «преступная деятельность» мужчины завершилась после того, как он без разрешения забрался в дом знакомого.
Суд приговорил 20-летнего кораблинца к году и восьми месяцам колонии общего режима.
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