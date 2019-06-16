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10:21, 16 июня 2019 756
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Екатеринбургская епархия отказалась строить храм в сквере, где были протесты

Екатеринбургская епархия отказалась строить храм в сквере, где были протесты

Фото: Pixabay.com

Екатеринбургская епархия отказалась строить храм в сквере, где были протесты. Об этом сообщил сайт епархии.

«Мы услышали аргументы защитников сквера от застройки и согласились с тем, что площадка под строительство кафедрального собора не будет располагаться в каком-либо сквере или на территории зеленых насаждений, да и вообще на общественной территории. — говорится в сообщении. —  Мы хотели бы, чтобы уступчивость наша стала поводом к миру, а не к новому витку противостояния».

Митрополит Кирилл отметил, что церковь выступает за «строительство собора святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте».

Напомним, храм планировали возвести к 300-летию Екатеринбурга на площади возле Театра драмы, но эту идею не поддержала часть горожан, стремившаяся сохранить деревья. Акции протеста шли несколько дней, полицейские задержали несколько десятков человек. Эту ситуацию комментировал президент.

Строительство остановили, и решили провести голосование, чтобы определить подходящее для храма место.


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