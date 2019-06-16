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Фото: Pixabay.com
Екатеринбургская епархия отказалась строить храм в сквере, где были протесты. Об этом
«Мы услышали аргументы защитников сквера от застройки и согласились с тем, что площадка под строительство кафедрального собора не будет располагаться в каком-либо сквере или на территории зеленых насаждений, да и вообще на общественной территории. — говорится в сообщении. — Мы хотели бы, чтобы уступчивость наша стала поводом к миру, а не к новому витку противостояния».
Митрополит Кирилл отметил, что церковь выступает за «строительство собора святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте».
Напомним, храм планировали возвести к 300-летию Екатеринбурга на площади возле Театра драмы, но эту идею не поддержала часть горожан, стремившаяся сохранить деревья. Акции протеста
Строительство остановили, и решили провести голосование, чтобы определить подходящее для храма место.
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