Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:33, 15 июня 2019 196
 0    0

Житель Ряжска разбил окно и украл из дома газовую колонку и сахар

Житель Ряжска разбил окно и украл из дома газовую колонку и сахар

Фото: Pixabay.com

Житель Ряжска разбил окно и украл из дома газовую колонку, DVD-проигрыватель, сахар и крупы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 37-летний хозяин дома. Оперативники опросили местных жителей и выяснили, где живет подозреваемый.

«Одна женщина похвалилась соседке, что ее муж, ранее не склонный к тщательному ведению домашних дел и без постоянного источника дохода, неожиданно принес домой, ладно, деньги, но и сахар и крупы», — рассказали в полиции.

Ее мужа, 47-летнего мужчину, задержали. У него нашли похищенный проигрыватель, а газовую колонку он продал.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее мужчину уже судили за кражу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:13, 1 июня 2019 21 087
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
8:54, 13 июня 2019 20 060
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 2
1:46, 13 июня 2019 19 412
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
10:47, 2 июня 2019 12 643
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
14:58, 8 июня 2019 11 469
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум