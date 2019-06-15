Житель Ряжска разбил окно и украл из дома газовую колонку и сахар

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Фото: Pixabay.com
Житель Ряжска разбил окно и украл из дома газовую колонку, DVD-проигрыватель, сахар и крупы. Об этом
В полицию обратился 37-летний хозяин дома. Оперативники опросили местных жителей и выяснили, где живет подозреваемый.
«Одна женщина похвалилась соседке, что ее муж, ранее не склонный к тщательному ведению домашних дел и без постоянного источника дохода, неожиданно принес домой, ладно, деньги, но и сахар и крупы», — рассказали в полиции.
Ее мужа, 47-летнего мужчину, задержали. У него нашли похищенный проигрыватель, а газовую колонку он продал.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее мужчину уже судили за кражу.
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