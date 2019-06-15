Шацкое предприятие задолжало зарплату 20 работникам

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Шацкое предприятие ОАО «Дорожник» начислило, но не выплатило зарплату 20 работникам. Об этом
Проверка показала, что долг по зарплате составил 84 832 рубля. Прокурор обратился к мировому судье. Тот удовлетворил иски.
Сотрудникам «Дорожникf» выплатили деньги.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Сапожке не нашли дорожные знаки и разметку на нескольких улицах
|
cледующая новость →На пожаре в Сасовском районе пострадал человек
В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».