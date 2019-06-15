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14:16, 15 июня 2019 109
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Российские туристы пострадали в ДТП в Турции

Российские туристы пострадали в ДТП в Турции

Фото: Pixabay.com

Туристы из России и Узбекистана пострадали в ДТП в турецкой провинции Анталья. Травмы получили семь человек, передает РИА Новости.

Перевозивший туристов микроавтобус столкнулся с машиной. Всего пострадали 11 человек.

Отмечается, что некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.

В российском генконсульстве в Анталье уточнили, в больницу доставляли россиян 1991 и 1996 годов рождения. После оказания помощи их отпустили.


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