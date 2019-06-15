Российские туристы пострадали в ДТП в Турции

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Фото: Pixabay.com
Туристы из России и Узбекистана пострадали в ДТП в турецкой провинции Анталья. Травмы получили семь человек, передает
Перевозивший туристов микроавтобус столкнулся с машиной. Всего пострадали 11 человек.
Отмечается, что некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.
В российском генконсульстве в Анталье уточнили, в больницу доставляли россиян 1991 и 1996 годов рождения. После оказания помощи их отпустили.
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