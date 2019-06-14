Завершено расследование убийства рязанца, скончавшегося от ранения в ногу

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Завершено расследование убийства, которое произошло в доме на улице Нахимова утром 20 февраля. Об этом сообщил
Известно, что в квартире выпивала компания местных жителей. Во время застолья 26-летняя рязанка поссорилась со своим 27-летним сожителем. Разозлившись, девушка взяла кухонный нож и ударила мужчину в ногу, попав в артерию.
Потерпевшему оказали медицинскую помощь, однако он
Подозреваемую задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ продолжается.
Материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.
Фото с сайта регионального СУ СКР
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».