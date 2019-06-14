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10:07, 14 июня 2019 244
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Завершено расследование убийства рязанца, скончавшегося от ранения в ногу

Завершено расследование убийства рязанца, скончавшегося от ранения в ногу

Завершено расследование убийства, которое произошло в доме на улице Нахимова утром 20 февраля. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что в квартире выпивала компания местных жителей. Во время застолья 26-летняя рязанка поссорилась со своим 27-летним сожителем. Разозлившись, девушка взяла кухонный нож и ударила мужчину в ногу, попав в артерию.

Потерпевшему оказали медицинскую помощь, однако он скончался от полученной травмы.

Подозреваемую задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ продолжается.

Материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.

Фото с сайта регионального СУ СКР


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