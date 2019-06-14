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10:56, 14 июня 2019 961
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Во Владимирской области задержали подозреваемого в краже техники из магазина

Во Владимирской области задержали подозреваемого в краже техники из магазина

Во Владимирской области задержали подозреваемого в краже техники из магазина. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В конце апреля текущего года в полицию обратился сотрудник одного из магазинов техники. Он сообщил, что в ходе ревизии обнаружил пропажу товара: графического планшета и наушников. Сумма причиненного ущерба превысила 6 500 рублей.

Злоумышленника задержали. Им оказался 38-летний житель Нижегородской области. Похищенное имущество подозреваемый продал.

Расследование уголовного дела продолжается.


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