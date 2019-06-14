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Владимирский предприниматель пойдет под суд за драку с судебным приставом. Об этом сообщил
Следствием установлено, что 5 июня 2019 года подозреваемый прибыл в подразделение судебных приставов. Мужчине предъявили решение суда, по которому часть его имущества подлежало изъятию.
Судебный пристав объяснил, что автомобиль мужчины, который он купил накануне, находится в залоге у банка, в котором продавец транспортного средства взял кредит и не вернул деньги в полном объеме. Автомобиль подлежит аресту по решению суда.
Препятствуя действиям представителя власти, подозреваемый сел за руль и неоднократно совершил наезд на судебного пристава.
Расследование уголовного дела продолжается.
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