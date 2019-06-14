VELLCOM group и рязанские радиостанции разыграют велосипед и другие призы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В июне строительный холдинг
Уже в пятницу, 14 июня,
После этого рязанцы смогут выиграть гироскутер, а в качестве поощрительного приза — Power Bank.
Чтобы участвовать в розыгрыше от VELLCOM group, нужно слушать эфиры Big Love Message на Love Radio, «Удачный час» на радио «Дача» и «Новое радио».
«Мы заботимся не только о вашем комфорте, но и о хорошем самочувствии, поэтому строим эко-дома по технологии „Зеленого строительства“. Мы еще можем стать соседями! Телефон отдела продаж: 300-707», — обратились к рязанцам в пресс-службе VELLCOM group.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьОрганизаторы «Тотального диктанта» ошиблись в написании слова «вуз»
|
cледующая новость →Рязанским охотникам разрешили отстрелить 361 лося
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.