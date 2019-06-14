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13:16, 14 июня 2019 231

VELLCOM group и рязанские радиостанции разыграют велосипед и другие призы

VELLCOM group и рязанские радиостанции разыграют велосипед и другие призы

В июне строительный холдинг VELLCOM group совместно с рязанскими радиостанциями запустил ряд конкурсов с призами.

Уже в пятницу, 14 июня, разыграют первый из них — велосипед и четыре экшн-камеры.

После этого рязанцы смогут выиграть гироскутер, а в качестве поощрительного приза — Power Bank.

Чтобы участвовать в розыгрыше от VELLCOM group, нужно слушать эфиры Big Love Message на Love Radio, «Удачный час» на радио «Дача» и «Новое радио».

«Мы заботимся не только о вашем комфорте, но и о хорошем самочувствии, поэтому строим эко-дома по технологии „Зеленого строительства“. Мы еще можем стать соседями! Телефон отдела продаж: 300-707», — обратились к рязанцам в пресс-службе VELLCOM group.


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