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17:55, 14 июня 2019 124
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В Воронежской области загорелся полигон по утилизации боеприпасов

В Воронежской области загорелся полигон по утилизации боеприпасов

В пятницу, 14 июня, в Воронежской области загорелся полигон по утилизации боеприпасов. Угрозы населенным пунктам пока нет, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

На полигоне загорелась сухая трава, после этого сдетонировали снаряды.

Ближайшее село находится примерно в 20 километрах от полигона.


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