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В Тульской области полицейские задержали наркоторговца. Об этом сообщил
По предварительным данным, 18-летний уроженец Донского делал тайники-закладки на территории города. В ходе досмотра при нем обнаружили пять свертков с растительной массой и пять — с порошкообразным веществом.
Масса изъятых наркотиков составила 50 граммов.
В полиции возбуждено уголовное дело по статье 228. 1 УК РФ.
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