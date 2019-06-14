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11:48, 14 июня 2019 168
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В Тамбовской области задержали подозреваемого в дачной краже

В Тамбовской области задержали подозреваемого в дачной краже

В Тамбовской области задержали подозреваемого в дачной краже. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В марте текущего года в деревне Петровка неизвестный украл из дачного дома триммер, бензопилу, соковыжималку и электрочайник. Владельцы дачи обнаружили пропажу и обратились в полицию.

Сотрудники правопорядка задержали мужчину 1969 года рождения. Задержанный сознался в краже и пояснил, что часть похищенного продал, остальным пользовался сам.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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