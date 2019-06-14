RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Тамбовской области задержали подозреваемого в дачной краже. Об этом сообщил
В марте текущего года в деревне Петровка неизвестный украл из дачного дома триммер, бензопилу, соковыжималку и электрочайник. Владельцы дачи обнаружили пропажу и обратились в полицию.
Сотрудники правопорядка задержали мужчину 1969 года рождения. Задержанный сознался в краже и пояснил, что часть похищенного продал, остальным пользовался сам.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПриродоохранный прокурор подал в суд на владельцев «Дикой утки»
|
cледующая новость →В Спас-Клепиках начали строить ФОК с бассейном
В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».