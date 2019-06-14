В субботу в Рязанской области ожидаются дожди и грозы. Прогноз погоды

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В субботу, 15 июня, в Рязанской области ожидаются дожди и грозы. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем местами дождь, в южных районах умеренный.
Ветер северной четверти, 4-9 метров в секунду, при грозе местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +10, +15 градусов, днем +18, +23 градусов.
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».