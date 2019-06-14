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Фото: Издательство «Пресса»
В Спас-Клепиках начали строить ФОК с бассейном. Рабочие уже завершают нулевой цикл, сообщает издательство «
Комплекс должны сдать в декабре. Он будет трехэтажным. На первом этаже сделают бассейн площадью 25 на 8 метров. Там же устроят спортзал с футбольной, волейбольной и баскетбольной площадками.
На втором этаже будут сауна, раздевалки, тренажерный и игровой залы, балконы для зрителей с видом на бассейн и спортивный зал, а также кабинет медицинского работника. На третьем этаже — залы для бокса и борьбы.
У ФОКа сделают парковку на 30 машин.
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