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В Рязанской области перевернулась фура. Фотографию с места аварии опубликовали в группе «
Автор снимка уточнил, что фура улетела в кювет около клепиковской деревни Полушкино.
Информация уточняется.
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