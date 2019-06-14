В Рязани проведут российско-китайский муниципальный форум

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Фото: Pixabay.com
В Рязани проведут первый российско-китайский муниципальный форум. Его организуют с 20 по 22 июня,
На форуме соберутся порядка 70 представителей 13 китайских провинций и более 80 жителей различных муниципальных образований России. Они обсудят модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, совершенствование кадровой политики и сотрудничество в сфере образования, а также другие вопросы.
В администрации Рязани считают, что форум станет «важной действующей площадкой для укрепления диалога и сотрудничества между местными и региональными властями России и Китая в сферах городского развития, экономики и бизнеса, культуры и образования».
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