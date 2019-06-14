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14:01, 14 июня 2019 130
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В Рязани проведут российско-китайский муниципальный форум

В Рязани проведут российско-китайский муниципальный форум

Фото: Pixabay.com

В Рязани проведут первый российско-китайский муниципальный форум. Его организуют с 20 по 22 июня, сообщил сайт мэрии.

На форуме соберутся порядка 70 представителей 13 китайских провинций и более 80 жителей различных муниципальных образований России. Они обсудят модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, совершенствование кадровой политики и сотрудничество в сфере образования, а также другие вопросы.

В администрации Рязани считают, что форум станет «важной действующей площадкой для укрепления диалога и сотрудничества между местными и региональными властями России и Китая в сферах городского развития, экономики и бизнеса, культуры и образования».


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