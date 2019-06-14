В Рязани пропал 39-летний мужчина

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В Рязани пропал 39-летний Николай Розов. Волонтеры «Лиза Алерт Рязань» распространили информацию об этом в интернете в пятницу, 14 июня.
Местонахождение мужчины неизвестно с 5 июня.
Приметы: рост 170-180 сантиметров, нормального телосложения, глаза карие, волосы русые с залысиной.
Был одет в майку, джинсы или черные спортивные штаны, синюю кепку.
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