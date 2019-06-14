Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:17, 14 июня 2019 166
 0    0

В новой школе около «Глобуса» сделают тир для занятий пулевой стрельбой

В новой школе около «Глобуса» сделают тир для занятий пулевой стрельбой

Фото: Pixabay.com

В строящейся около гипермаркета «Глобус» школе сделают тир для занятий пулевой стрельбой. Об этом RZN.info сообщили источники в администрации Рязанского района.

Напомним, что первую очередь образовательного учреждения на 500 мест планируется сдать до конца этого года. Стоимость работ составляет 537,8 миллиона рублей.

Напомним, ранее RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в Рязани.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:13, 1 июня 2019 20 987
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
1:46, 13 июня 2019 19 055
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
8:54, 13 июня 2019 18 997
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 1
10:47, 2 июня 2019 12 581
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
14:58, 8 июня 2019 11 445
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум