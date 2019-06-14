В Липецке возобновят работу одного из маршрутов общественного транспорта

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Работу маршрута №330 возобновят с 15 июня. Об этом сообщил
Маршрут, соединяет 28 микрорайон и НЛМК.
Время отправления транспортных средств по маршруту от конечных остановочных пунктов с 15 июня разместят на официальных сайтах департамента
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