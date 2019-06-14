В Липецке годовалый ребенок провалился в двухметровую яму

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В Липецке годовалый ребенок провалился в яму. Об этом написал интернет-портал «
Несчастный случай произошел 13 июня. Годовалая девочка упала в двухметровую яму. Семья из соседнего региона с ребенком приехала в гости к друзьям. Пока взрослые общались, малышка забежала в гараж, где была открыта смотровая яма. Девочка опустила голову, чтобы посмотреть вниз, и упала. Взрослые быстро достали ребенка.
У девочки диагностирован перелом костей черепа, но оперативное вмешательство врачей не потребовалось. В настоящее время пострадавшая находится на лечении в Липецкой областной детской больнице.
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