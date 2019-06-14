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В Калуге задержали подозреваемого в нападении на журналистку. Об этом сообщил
Мужчину доставили в опорный пункт полиции, где он рассказал о том, что, действительно, стал участником конфликта с девушкой на пересечении улиц Чижевского и Московской в Калуге.
«В связи с выраженными особенностями в поведении задержанного, полицейский вызвал медиков, которые доставили гражданина в медицинское учреждение для проведения обследования», — добавили в пресс-службе УМВД.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Калуге
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».