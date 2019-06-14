В Хабаровском крае пятилетний мальчик утонул в котловане с водой

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В селе Оглонги Хабаровского края пятилетний мальчик утонул в котловане с водой. Об этом
Во вторник, 11 июня, в период с 13:00 до 16:00 ребенок с разрешения родственника ушел гулять. Мальчик не вернулся домой. Его тело нашли в котловане на следующий день. Предварительно, признаков насильственной смерти не установили.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Они дадут оценку действиям (бездействию) законных представителей мальчика, оставившим его без присмотра, и должностных лиц, проводивших строительные работы.
Фото СУ СКР по Хабаровскому краю
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