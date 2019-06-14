Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:42, 14 июня 2019 57
 0    0

В Хабаровском крае пятилетний мальчик утонул в котловане с водой

В Хабаровском крае пятилетний мальчик утонул в котловане с водой

В селе Оглонги Хабаровского края пятилетний мальчик утонул в котловане с водой. Об этом сообщил местный следком.

Во вторник, 11 июня, в период с 13:00 до 16:00 ребенок с разрешения родственника ушел гулять. Мальчик не вернулся домой. Его тело нашли в котловане на следующий день. Предварительно, признаков насильственной смерти не установили.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Они дадут оценку действиям (бездействию) законных представителей мальчика, оставившим его без присмотра, и должностных лиц, проводивших строительные работы.

Фото СУ СКР по Хабаровскому краю


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе?

Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе? 3

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:13, 1 июня 2019 20 833
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
1:46, 13 июня 2019 18 528
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 3
8:54, 13 июня 2019 17 772
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 1
10:47, 2 июня 2019 12 559
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
14:58, 8 июня 2019 11 420
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум