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У жителя Владимирской области изъяли крупную партию марихуаны и гашиша. Об этом сообщил
Во время проведения обыска в дачном доме подозреваемого полицейские изъяли брикеты с прессованными веществами бурого цвета и сверток с содержимым растительного происхождения.
Результаты проведенной экспертизы показали, что изъяты гашиш и марихуана, общей массой более 600 граммов.
Также в ходе обыска сотрудниками полиции в помещении дачного дома обнаружили специально оборудованную комнату, в которой подозреваемый культивировал растения конопли. При проведении обыска из комнаты изъяли девять кустов растений, электронные весы и кофемолка со следами наркотиков.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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