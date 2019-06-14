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У жителя Ряжска угнали велосипед. 57-летний мужчина рассказал полиции, что оставил его на полчаса около ворот, сообщила
Оперативники опросили местных жителей и установили, что на похожем велосипеде видели 30-летнего местного жителя. Когда подозреваемого разыскали, он не признавал свою вину, но позже на его участке обнаружили похищенный велосипед.
В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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